Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada kabak pişirmek, yemek, hasat etmek neye işarettir? Rüyada sarı kabak görmek hayırlı mıdır?

RÜYADA KABAK HASAT ETMEK

Rüyada kabak hasadı yapılması hayırlı görülen bir durum ile ilgili alınacak olumsuz haberi ifade eder. Sizin iyi olmasını beklediğiniz bir durum hiç beklemediğiniz şekilde sonuçlanacaktır. Rüyayı gören kişi Cafer-i Sadık (r.a) yorumuna göre rüyada kabak hasat ettiğini görmesi durumunda kendisi için oldukça hayırlı olan ancak henüz idrak edemediği olumsuz bir haber alacaktır. Ancak bu haber kendisinin ve ailesinin hayrına çalışmaktadır. Rüyada kabak görmek gibi, kabak hasadının yapıldığını görmek de bereket içeren bir rüya değildir.