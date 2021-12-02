Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada kabak pişirmek, yemek, hasat etmek neye işarettir? Rüyada sarı kabak görmek hayırlı mıdır?
Rüyada kabak görülmesi evlilik hayatında yaşanacak çatışmaları ortaya koyar. Eşlerin arasında soğukluk girmesi, boşanma haberi; çevrenizden duyacağınız boşanma ve kavga haberlerini ortaya koyar.
Rüyada kabak görmek, Imam-ı Nablusi (r.a) Hazretleri tarafından yapılan rüya tabirleri yorumuna göre;
Kadın tarafından görülürse düşük haberi ya da ile üyelerinden birisinin hastalığı ve kaybı
Erkek bireyler tarafından görülürse eşe ihanet, yüksekten düşme ve kemik problemleri
Çocuk tarafından görüldüğü söylenirse yakın zamanda haneye girecek huzursuzluğu ifade eder.
RÜYADA SARI KABAK GÖRMEK
Rüyada sarı kabak görülmesi çocuklarla ilgili alacağınız kötü bir haberi, ya da okul vb. Yollarla toplu halde kapılacak hastalıkları ifade eder. Suçiçeği, kabakulak, kızamık gibi hastalıklar bu rüyanın görülmesi durumunda yaşanabilir. Gebe kadının rüyayı görmesi durumunda gebelik ile ilgili alabileceği olumsuz bir haberi gösterebilir.
RÜYADA KABAK PİŞİRDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada kabak pişmesi hane halkının yakın zamanda alacağı olumsuz habere delalet etmektedir. İmam-ı Gazali (r.a) bu konuda yapmış olduğu rüya tabirinde kabak pişirmenin evde ya da yakın çevredeki genç bir erkek hakkında alınacak haberi ifade eder. Ölüm, sakatlık, hastalık ya da bu kişinin yanlış yollara sevk etmesi bu haberler arasında yer alabilir.
RÜYADA KABAK HASAT ETMEK
Rüyada kabak hasadı yapılması hayırlı görülen bir durum ile ilgili alınacak olumsuz haberi ifade eder. Sizin iyi olmasını beklediğiniz bir durum hiç beklemediğiniz şekilde sonuçlanacaktır. Rüyayı gören kişi Cafer-i Sadık (r.a) yorumuna göre rüyada kabak hasat ettiğini görmesi durumunda kendisi için oldukça hayırlı olan ancak henüz idrak edemediği olumsuz bir haber alacaktır. Ancak bu haber kendisinin ve ailesinin hayrına çalışmaktadır. Rüyada kabak görmek gibi, kabak hasadının yapıldığını görmek de bereket içeren bir rüya değildir.