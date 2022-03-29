Rüyada kabak çekirdeği görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kabak çekirdeği görmek anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Kabak Çekirdeği Görmek İhya

İhya'ya göre rüyada kabaktan çıkmış çekirdeklerin görülmesi, rüyayı görmüş olan kişilerin pişman olacakları bir davranışın içinde kendilerini bırakacak oluşlarına delalet edilmiştir. Bu davranışları aileleri içinde ya da iş yerlerinde olabilir. Hangisi olursa olsun rüya sahipleri, pişmanlık hislerini uzunca bir süre üstlerinden atamayacaklar, atamadıkları bu hisler dolayısıyla da ileriye bakamayacaklardır.