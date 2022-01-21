Rüyada istemeye gelinmesi ne anlama gelir? Rüyada istemeye gelinmesi ve verilmemesi neye işarettir? Anlamı ve yorumu...
Rüyada seni istemeye geldiklerini görmek, rüya sahipleri için yakın zamanda ticaret hayatına gireceklerine delalet sayılmıştır. Rüyayı görmüş kimseler girdikleri bu ticaret hayatında kalıcı olabilmek için çok çaba sarf edeceklerdir. Gösterdikleri çabalar sayesinde de rüya sahipleri çok iyi yerlere gelebileceklerdir. Eğer rüya sahipleri, kendilerini istemeye geldiğini görmüş kişileri istemediklerini görüyorlarsa, odaklandıkları hedefler sebebiyle kendilerine daha hayırlı gelecek olan fırsatları göremeyeceklerdir.
Rüyada Beni İstemeye Gelen Erkeği Görmek Diyanet
Diyanet'e göre rüyada seni istemeye gelen kişinin yüzünü görmek, rüya sahiplerinin istedikleri kimse ile evlenecek olmalarına delalet edilmiştir. Aileleri eş seçimleri konusunda rüya sahiplerine herhangi bir baskı yapmayacak, bu sayede de kişiler mutlu bir evlilik hayatına adım atma fırsatını elde edeceklerdir.
Evli birinin rüyasında kendini istemeye gelen kişileri görmesi, iki farklı şekilde delalet edilmiştir:
Rüyada İstenmeye Gelindiğini Görmek Diyanet
Rüyada isteme görülmesi, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin evlenmeye ve kendilerine bir yuva kurmaya çok hevesli olduklarına delalet edilmiştir. Kişilerin yaşları dolayısıyla evlenmek istemeleri sadece geçici bir heves olarak görülüyor olabilir. Kişiler kendilerini ciddiye almayan insanlar yüzünden bazı hatalara düşmemeli, kendilerine zaman vermelilerdir.