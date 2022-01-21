Rüyada istemeye gelinmesi ne anlama gelir? Rüyada istemeye gelinmesi ve verilmemesi neye işarettir? Anlamı ve yorumu...

Rüyada İstenmeye Gelindiğini Görmek Diyanet



Rüyada isteme görülmesi, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin evlenmeye ve kendilerine bir yuva kurmaya çok hevesli olduklarına delalet edilmiştir. Kişilerin yaşları dolayısıyla evlenmek istemeleri sadece geçici bir heves olarak görülüyor olabilir. Kişiler kendilerini ciddiye almayan insanlar yüzünden bazı hatalara düşmemeli, kendilerine zaman vermelilerdir.

