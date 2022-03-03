Rüyada İstanbul’a gitmek ne anlama gelir? Rüyada İstanbul’a gitmek neye İşarettir? İşte anlamı ve yorumu...

Rüyada İstanbul'a Gitmek İhya

İhya'nın rüyada İstanbul'a seyahat ettiğini görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin bir konu hakkında haddinden fazla hırs gösterecek olmalarıdır. Eğer rüya sahipleri, önce kendilerine verilen ancak yaptıkları işin beğenilmemesi dolayısıyla kendilerinden alınan bir işi kaybetmemek adına çaba gösterir durumda iseler, bu işin kendilerinden alınması kendilerine garip gelmeyecek, hatta bu iş sebebi ile gösterdikleri hırsı başka işlere de yansıtacaklardır.