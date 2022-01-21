Rüyada işe girmek ne anlama gelir? Rüyada işe girmek neye işarettir? Rüyada yeni bir işe başlayacağını görmenin anlamı...

Rüyada İşe Girmek Diyanet



Bir işe girip çalıştığını rüyada görmek, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin işsiz ve güçsüz olmalarına, herhangi bir işle meşgul olmamaları dolayısıyla da canlarını sıkacak birçok olayın olacağına delalet edilmiştir. Özellikle bir ilişkisi olan ancak evli olmayan kimselerin bu rüyayı görmeleri, Diyanet'e göre ilişkilerinin yersiz tartışmalar dolayısı ile bozulacak olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri ilişkilerinin ve sevgililerinin değerini kaybetmelerinden sonra fark edebileceklerdir.