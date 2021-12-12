Rüyada ip görmek ne anlama gelir? Rüyada örgü ipi görmek, renkli ip görmek neye işarettir? Rüyada ip atlamak nasıl yorumlanır?

RÜYADA BEYAZ İP GÖRMEK

Rüyada beyaz bir ipin görülmüş olması, kişilerin emeklerinin hayırlı olaylar neticesinde kendilerine faydalı olmasına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda farkında olarak ya da olmayarak bir dua etmişlerse bu duaları tutacaktır. Bu duanın rüya sahipleri için çok hayırlı olacağı yorumu yapılmış ve rüya sahiplerinin dualarının kabulünden sonra hayatlarının da iyileştiğini görecekleri din alimleri tarafından söylenmiştir.