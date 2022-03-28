Rüyada inşaat ev görmek ne anlama gelir? Rüyada inşaat ev görmek neye işarettir? Rüyada ev yapıldığını görmenin anlamı...

Rüyada İnşaat Halinde Ev Görmek Diyanet

Diyanet'e göre rüyada inşaatı yapılan bir evin görülmesi, rüya sahiplerinin elde edecekleri mal varlıklarına ve bir işe yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş olan kimseler, öncelikle kendilerine ait bir iş yerlerinin olduğunu görecek, bu iş yeri sayesinde de uzun vadede çok güzel paralar kazanabileceklerdir. Daha sonra kazandıkları paraların ellerinden hızlıca uçup gitmemesi için çaba göstereceklerdir.