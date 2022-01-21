Rüyada inek görmek ne anlama gelir? Rüyada kurbanlık inek kesmek hayırlı mıdır? Rüyada inek tarafından kovalanmak neye işarettir?
Rüyada görülmüş inek, ne şekilde görülmüş olursa olsun rüya sahiplerinin mallarında olacak olan artışa delalet edilmiştir. Eğer rüyayı görmüş kişiler, yakın zamanda bazı yatırım fikirlerine sahiplerse ve bu fikirleri gerçeğe dönüştürmek üzere iken rüyalarında bir inek olduğunu görmüşlerse, yakın zamanda yatırımlarını yapma imkanını bulacak ve bu yatırımlardan çok yüksek karlar elde edeceklerdir.
RÜYADA BEYAZ İNEK GÖRMEK
Bembeyaz ineğin rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin iyi niyetle bir olaya yaklaşmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda biri ile tanışıp ortak iş yapmaya karar vermişlerse, kararlarını mutlaka yeniden gözden geçirmeli ve kendilerinin verdiği emekler kadar ortaklarının da emek verip çaba harcayacağından emin olmalılardır. Aksi takdirde çok büyük yorgunluklar ve çalışmalarla uğraşmak zorunda kalabilirler.
RÜYADA SÜT SAĞDIĞINI GÖRMEK
Rüyada inekten sağdığın sütü görmek, rüya sahiplerinin eşlerinin zengin olacağına ve bu sayede çok rahat bir yaşam sürebileceklerine delalet edilmiştir. Eğer rüyayı görmüş kimseler şu an evliyseler, eşleri sayesinde çok rahat bir hayata ve rahat bir yaşam seviyesine erişmelerine çok az bir zaman kalmıştır.
RÜYADA İNEK KOVALAMASI
İnek tarafından kovalandığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin çok büyük kısmetlerle karşılaşmalarına delalet sayılmıştır. Kişiler eğer, gerçek hayatta ineklere sahiplerse ve bu ineklerden eskisi kadar süt alamamaya başlamışlarsa, ineklerini satarak farklı işlerle uğraşmaya başlayabilirler. Yapacakları yeni işler, rüya sahiplerinin kendilerini geliştirmesini çok daha kolay sağlayabilecektir.
RÜYADA İNEK KESMEK
Kurbanlık olarak inek kestiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin bir süre içlerinde olacak hüzne delalet edilmiştir. Kişiler, bu hüznün sebebini bilemeyecek, uzunca bir süre de bu hüzün etkisi altından çıkamayacaklardır. Ruhlarının daraldığı bu dönemde bazı kararlar alabilirler ancak alacakları kararlar sağlıklı olmayacağı için rüya sahiplerine hiçbir olumlu etki getirmeyeceklerdir.
RÜYADA İNEĞİN PİSLİĞİNİ TEMİZLEDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada inek dışkısı temizlemek, bazı din alimlerince bu rüyayı görmüş kişilere bölüşülecek bir şeyden pay düşecek olmasına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, kardeşleri ile bir miras kavgası içinde iseler ve asıl kavgaları bu mirastan kendilerine düşen payın diğer paylara göre azlığı ise bu mesele hukuki bir şekilde çözülecektir. Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüyayı görmüş kişiler, ailelerinden istedikleri ve hak ettikleri her hakkı hiçbir sorun yaşamadan çözebileceklerdir.