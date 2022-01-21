Rüyada inek görmek ne anlama gelir? Rüyada kurbanlık inek kesmek hayırlı mıdır? Rüyada inek tarafından kovalanmak neye işarettir?

RÜYADA İNEĞİN PİSLİĞİNİ TEMİZLEDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada inek dışkısı temizlemek, bazı din alimlerince bu rüyayı görmüş kişilere bölüşülecek bir şeyden pay düşecek olmasına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, kardeşleri ile bir miras kavgası içinde iseler ve asıl kavgaları bu mirastan kendilerine düşen payın diğer paylara göre azlığı ise bu mesele hukuki bir şekilde çözülecektir. Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüyayı görmüş kişiler, ailelerinden istedikleri ve hak ettikleri her hakkı hiçbir sorun yaşamadan çözebileceklerdir.