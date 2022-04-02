Rüyada imza atmak neye işarettir? Rüyada imza atmak ne anlama gelir? Rüyada kendi imzasını görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Kendi İmzasını Görmek

Kendi imzanın rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin detaylarını öğrenmeden bir işi kabul edecek oluşlarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Kişilerin kabul ettikleri bu iş, başta kendilerine çok güzel şeyler getiriyor gibi görülebilir. Ancak uzun vadede kendilerine katkı sağlaması bir yana aslında kendilerinden bir şeyler götürecek olduğunu fark ettiği bazı işleri istemeden kabul ettiklerini gören rüya sahipleri, duydukları pişmanlıkların manasız olduğunu acı bir biçimde fark edeceklerdir.