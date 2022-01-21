Rüyada iğne vurulmak ne anlama gelir? Rüyada kalçadan iğne vurulmak neye işarettir? Rüyada koldan iğne vurulmak hayırlı mıdır?

RÜYADA KALÇADAN İĞNE VURULMAK İSLAMİ RÜYA TABİRCİLERİ

İslam alimlerine göre rüyada popodan iğne olduğunu görmek, rüya sahipleri için eğer sıkıntılı bazı dönemler geçiriyorlarsa bu dönemlerin birdenbire kesilerek bitecek olmalarına delalet edilmiştir. Birçok rüya tabircisi ise rüyalarında kalçalarından iğne vurulduğunu görmüş kimselerin çok büyük bazı korkularının olduğuna ve bu denli korktukları bazı olayların başlarına gelecek olmalarına yorumlanmıştır. Korktukları olaylarla karşılaşan rüya sahipleri, bazı sıkıntıları yaşayacaklar ve yaşadıkları sıkıntıların tümü kısa sürede bitebilecek nitelikte olacaktır.