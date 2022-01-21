Rüyada iftiraya uğramak ne anlama gelir? Rüyada iftiraya uğrayıp ağlamak neye işarettir? Rüyada iftiraya uğramanın psikolojik yorumu!
Birinin sana iftira attığını rüyada görmek, iki farklı şekilde yorumlanmıştır: Bazı din alimlerine göre bu rüyanın görülmüş olması, rüya sahipleri için güvendiklerini sandıkları insanların tümüne karşı dikkatli olmaları hususunda yapılmış bir uyarıdır. Rüya sahipleri hayatlarında en güvendiklerini sandıkları insanlar tarafından ihanete uğrayabilir ve gerçek hayatlarında da bu insanlardan biri, kendilerine iftira atabilir.
Birçok rüya tabircisi ise bu rüyayı kişilerin uzunca bir süre hayali bir dünya içinde yaşayacak olmalarına yorumlamışlardır. Rüya sahiplerinin içinde bulunacakları bu hayal dünyası, eğer çok uzun süreli olur ve bir noktadan sonra rüya sahipleri için daha anlamlı bir hale gelmeye başlarsa, kişiler kendi içlerinde birçok sıkıntıyı aynı anda yaşayacaklardır.
RÜYADA İFTİRAYA UĞRAMAK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada sana iftira atıldığını görmek, rüyayı görmüş kimselerin uzunca bir süre hayatlarında iyi hiçbir şeyin olmamasına yorumlanmıştır. Kendilerini mutsuz, yetersiz ve olmaması yerde duruyormuş gibi hisseden rüya sahipleri uzunca bir süre bu ruh halinde yaşamlarını sürdürebilir ve buradan çıkmanın herhangi bir yolunu bulamayabilirler. Birinin yardımı sayesinde kendilerini bulacak olan rüya sahipleri, kendilerini uzun zaman sonra iyi hissedebildikleri için mutlu olacaklardır.
RÜYADA İFTİRAYA UĞRAMAK PSİKOLOJİK YORUMU
Psikolojik olarak rüyada iftira atıldığını öğrenmek, rüya sahiplerinin bugüne kadar her yerde suçlanmasına, bu nedenle de bundan sonra suçlanacakmış gibi bir durumun içinde kalmasına yorumlanmıştır. Başkalarının üzerinde kurduğu baskıdan kaçmak isteyen rüya sahiplerinin de rüyalarında kendilerine iftira atıldığını görmelerinin normal olduğu söylenmiştir.
RÜYADA İFTİRAYA UĞRAMAK VE KAVGA ETMEK
İftiraya uğradığın için kavgaya girdiğini rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin büyük bir sıkıntı içine girmesine ancak bu büyük sıkıntının da altından ancak anne ve babasının yardımını alarak çıkabileceğine yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, kendilerine uzatılmak istenen yardım ellerine karşı çok sert tepkiler verirlerse, kendi aleyhlerine daha fazla olay yaşamaya başlayacaklardır.
RÜYADA İFTİRAYA UĞRAMAK VE AĞLAMAK
İftiraya uğrayıp ağladığını rüyada görmek, rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin duyacakları pişmanlıklara yorumlanmıştır. Bu pişmanlıklar, rüya sahipleri için geri dönülmez olarak görülmese de tamamen bir hata telafisi ya da vazgeçildikten sonra yaralanan yerleri sarabilme gibi bir durumları mümkün olmayacaktır.