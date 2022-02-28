Rüyada idrar yapmak ne anlama gelir? Rüyada idrar yapmak neye işarettir? Rüyada idrar yapmanın ve temizlemenin anlamı nedir?
Rüyada işediğini görmek, birçok rüya alimi ve tabircisi tarafından rüya sahiplerinin uzun zamandır gözlemlediklerini ve hareketlerini beğenmedikleri bir dostlarına içlerinde biriktirdikleri her şeyi söyleyerek rahatlayacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüyasında idrar yaptığını görmüş olan kişiler, karşılarındaki kişiye ellerinden geldiğince kırıcı olmamaya çalışsalar da biraz kırabilirler. Ancak kırılsalar da kendilerini kısa sürede düzeltecek olmaları rüya sahiplerini mutlu edecektir.
Rüyada Çiş Yapmak
Rüyada idrar yaptığını görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin kendilerine ait olmayan bir miktar parayı harcayacak olmalarına yorumlanmıştır. Özellikle yakın zamanda birinin kendilerine bir emanet bıraktığını bilen rüya sahipleri, bu rüyayı görmelerinin hemen ardından acil bir ihtiyaçlarından kaynaklı olarak bu emaneti kullanabilirler. Bu durum arkadaşları ile aralarının açılmasına neden olabilir.
Rüyada Ulu Orta İdrar Yapmak
Rüyada tuvalet dışında bir yere işediğini görmek, rüya sahiplerinin akrabaları dolayısıyla varlık içinde yokluk durumunda düşeceklerine yorumlanmıştır. Bu rüyayı görmüş olan kimseler, eğer akrabaları ile bir iş yapma düşüncesi içinde iseler, kendileri biraz geri çekmeli ve öncelikle onların kendilerine ne denli destek olabileceklerini test etmelilerdir. Aksi takdirde rüya sahipleri kendilerinin kazandığı her şeyi akrabaları ile paylaşmak durumunda kalacaklardır.
Rüyada İdrar Yapmak Ve Temizlemek
Yaptığın idrarı temizlediğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin şanslarını döndürmek için çaba gösterdikleri her işin istedikleri şekilde ilerleyecek olmasına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, idrarlarını yaptıklarından sonra batan ve kirlenen her yeri temizlemeden bırakırlarsa, şansları dönecek ancak bu durumların etkisi rüya sahipleri için çok kısa sürecektir.
Rüyada Çiş Yapmak Ve Üzerine Sıçraması
İdrarını yaparken üzerine sıçradığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin hanelerinin içine girmeye çalışan büyük bir kötülüğü engelleyecek olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler, kendi haneleri hakkında yapılan kötü planları erken bir şekilde öğrenecek ve kimseye hiçbir şey hakkında bilgi vermeden hızlı bir şekilde tüm olayları çözmeyi başaracaklardır.
Rüyada Sarı İdrar Yaptığını Görmek
İdrarının sarı olduğunu rüyada görmek, bazı rüya tabircileri için rüya sahiplerinin herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığına ve kendilerine sağlıklarının bozuk olduğu ile ilgili gereksiz bir gerginlik yarattıklarına yorumlanmıştır. Özellikle boşaltım sistemleri ile ilgili bazı hastalıklara sahip olan rüya sahipleri, boş yere endişelenmemelilerdir.