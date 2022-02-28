Rüyada idrar yapmak ne anlama gelir? Rüyada idrar yapmak neye işarettir? Rüyada idrar yapmanın ve temizlemenin anlamı nedir?

Rüyada Çiş Yapmak

Rüyada idrar yaptığını görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin kendilerine ait olmayan bir miktar parayı harcayacak olmalarına yorumlanmıştır. Özellikle yakın zamanda birinin kendilerine bir emanet bıraktığını bilen rüya sahipleri, bu rüyayı görmelerinin hemen ardından acil bir ihtiyaçlarından kaynaklı olarak bu emaneti kullanabilirler. Bu durum arkadaşları ile aralarının açılmasına neden olabilir.