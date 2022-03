Rüyada içli köfte görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada içli köfte görmenin anlamı nedir? Rüyada içli köfte yemenin yorumu...

Rüyada İçli Köfte Yapmak Diyanet

Diyanet'e göre rüyada içli köfte yaptığını görmek, rüya sahiplerinin ailelerini geçindirebilmek için her zaman iş peşinde koşmalarına ve çalışmak için çaba göstermelerine delalet edilmiştir. Bu rüyayı görmüş kadınlar ve erkekler, her zaman ailelerinin başkalarına karşı mahcup durumda kalmaması için çaba göstereceklerdir. Kişilerin gösterdikleri bu çabalar, her zaman karşılık bulacaktır.