Rüyada içki içmek ne anlama gelir? Rüyada alkol içmek neye işarettir? Rüyada ağlayarak, şarkı söyleyerek alkol içmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA AĞLAYARAK İÇKİ İÇMEK

Rüyada içki içildiğini görmek her manada olumsuz yorumlanarak kötü habere işaret eder. Rüyada ağlayarak içki içmek ise İmam Abdülgani Nablusi Hz. yorumuna göre; gerçek hayatta iyiye işaret etmeyen hal ve davranışlar sergilenmesi manası taşır. Bu olumsuzluklar karşısında rüya sahibinin ağlayarak çaresiz kalacağı gözlenir. Bu zorluklar karşısında kişi dik bir duruş sergiler ise olayların sonunda ferahlayarak güzel günler ile karşılaşacağı anlamı çıkar. Bu halde rüyada içki içmek kişinin gerçek hayatta iyi niyetli bir insan olsa da kötü işler peşinde koştuğu manasına gelir.