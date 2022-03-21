Rüyada iç çamaşırı görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada birinin iç çamaşırı vermesinin anlamı, yorumu

Rüyada Birinin İç Çamaşırı Vermesi

Birinden iç çamaşırı aldığını rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin kendilerine sunulacak olan bazı iş tekliflerini değerlendirmek için bir süre talep edeceklerine delalet edilmiştir. Bu süre boyunca kendilerine verilmiş olan her detayı güzelce değerlendirecek ve doğru bir karar almayı başaracak olan rüya sahipleri, düşünce süreçlerinden sonra bu kararı alışlarından memnun olacaklardır.