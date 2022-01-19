Rüyada hurma yediğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kuru hurma yemek hayırlı mı? Rüyada hurma topladığını görmek neye işarettir?

RÜYADA HURMA GÖRMEK DİYANET

Tabağa dizilmiş hurmaların rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin her zaman helal yoldan para kazanabilmeleri için çabalayacak olmalarına delalet edilmiştir. Kişiler hem kendi paralarının hem de başkalarından alıp harcamaya niyetlendikleri paraların helal olmasına çok önem veriyor olabilir. Eğer rüyalarında kenarda duran hurmaları yediklerini ancak kimseye söylemeden ya da kimseden izin almadan bunu yaptıklarını görmüşlerse, çok dikkat etmelerine rağmen paralarına haram karışabilir.