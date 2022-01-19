Rüyada hurma yediğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kuru hurma yemek hayırlı mı? Rüyada hurma topladığını görmek neye işarettir?
Hurma yediğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendilerini bir anda çok bereketli bir zenginlik içinde bulacak olmalarına yorumlanmıştır. Kişilerin karşılaştıkları bu bol ve bereketli durum, rüyalarında hurma yediklerini görmelerinden sonra çok uzun bir müddet daha devam edecektir. Bu uzayan süreçte birikim yapmayı başarabilen rüya sahipleri, geleceklerinde daha da rahat zamanlar yaşayacaklardır.
RÜYADA HURMA YEMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada hurma yediğini görmek, rüya sahiplerinin yalnızca kendileri için çalışacak olmalarına delalet edilmiştir. Kazandıkları ve harcadıklarının yalnızca rüya sahiplerine ait olması ve kişilerin kendi özel alanlarına kimseyi sokmamaları, geleceklerinde daha da güzel bir hayata sahip olmalarını sağlayacaktır.
RÜYADA KURU HURMA YEMEK DİYANET
Kuru hurmanın rüyada yenmesi, Diyanet tarafından rüyayı görmüş kimselerin dini açıdan kendilerini rahatlatacak olan birçok adım atacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin manevi huzur ve rahatlığa fazlaca önem vermeleri, onları daha fazla ibadet etmeye itebilir. Kişilerin bu durumdan kaçmamaları gerektiği, eğer kendilerine iyi geliyorsa daha fazla ibadet etmeleri gerektiği yorumu yapılmıştır.
RÜYADA HURMA GÖRMEK DİYANET
Tabağa dizilmiş hurmaların rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin her zaman helal yoldan para kazanabilmeleri için çabalayacak olmalarına delalet edilmiştir. Kişiler hem kendi paralarının hem de başkalarından alıp harcamaya niyetlendikleri paraların helal olmasına çok önem veriyor olabilir. Eğer rüyalarında kenarda duran hurmaları yediklerini ancak kimseye söylemeden ya da kimseden izin almadan bunu yaptıklarını görmüşlerse, çok dikkat etmelerine rağmen paralarına haram karışabilir.
RÜYADA KURU HURMA YEMEK
Kurutulmuş hurmanın rüyada yendiğini görmek, birçok rüya tabircisi için rüya sahiplerinin hastalıklarından ancak maddi kaynaklar sayesinde çözülebilecek olmasına delalet edilmiştir. Sağlıklarına kavuşabilmek için sahip olduğu her türlü maddi kaynağı gözünden çıkarmayı göze alacak rüya sahipleri, kısa sürede sağlıklarına kavuşabileceklerdir.
RÜYADA HURMA MEYVESİ GÖRMEK
Hurmanın meyve halini rüyada görmek, rüya sahiplerinin uzun yıllardan beri hayalini kurdukları her şeyin önlerine bir bir serilecek olmasına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kimseler, başlarına gelmeye başlayacak bu olaya ancak uzun vadede alışabileceklerdir. Ancak hayatlarının böyle devam edeceğine ne kadar çabuk alışırlarsa kendileri için o kadar iyi zamanlar yaşanacaktır.