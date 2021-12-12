Rüyada hurma görmek ne anlama gelir? Rüyada hurma ağacı görmek, yaş ve kuru hurma yemek neye işarettir?

RÜYADA BİRİNİN HURMA VERDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada birinden hurma almak, rüyayı görmüş kimselerin biri sayesinde başlayacakları işe yorulmuştur. Kişiler, vasıta olan kişilerle bu işe başlamalarından sonra eskiden yaptıkları işlere kıyasla çok büyük kazançlarının olduğunu görecekler ve bu kazanç sayesinde rüya sahipleri, kendilerine iş konusunda yardımcı olan kişilere çok destek olacaklardır. Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüya, kişilerin birinden el almasına, yani işinde ustalaşmasına delalet edilmiştir. Kişiler mesleklerini ya da işlerini öğrendikleri kimseleri hiçbir zaman unutmayacaklardır.