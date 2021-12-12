Rüyada hurma görmek ne anlama gelir? Rüyada hurma ağacı görmek, yaş ve kuru hurma yemek neye işarettir?
Rüyada yaş hurma görmek, hem din alimleri hem de rüya tabircilerine göre kişilerin hanesinin bereketlenmesine delalet edilmiştir. Bu bereket, haneye uğradıktan sonra kalıcı olacak ve rüya sahiplerinin çok uzunca bir süre maddi sıkıntı çekmemesini sağlayacaktır. Ayrıca, İmamı Nablusi (r.a.)'ya göre rüyasında hurma görmüş kimseler ticarete atılacak ve bu ticaret sayesinde çok büyük paralar kazanacaklardır.
RÜYADA HURMA GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada görülmüş hurma, rüya sahiplerinin helal para kazanabilecekleri işleri yapmalarına yorumlanmıştır. Kişiler, çalışmaya başlamaları ardından çok para kazanmaya başlayacaklar, bu paralar helal yoldan geldiği için rüya sahipleri her zaman daha da bereketli işler yapmaya başlayacaklardır.
RÜYADA BİRİNİN HURMA VERDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada birinden hurma almak, rüyayı görmüş kimselerin biri sayesinde başlayacakları işe yorulmuştur. Kişiler, vasıta olan kişilerle bu işe başlamalarından sonra eskiden yaptıkları işlere kıyasla çok büyük kazançlarının olduğunu görecekler ve bu kazanç sayesinde rüya sahipleri, kendilerine iş konusunda yardımcı olan kişilere çok destek olacaklardır. Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüya, kişilerin birinden el almasına, yani işinde ustalaşmasına delalet edilmiştir. Kişiler mesleklerini ya da işlerini öğrendikleri kimseleri hiçbir zaman unutmayacaklardır.
RÜYADA KURU HURMA YEMEK DİYANET
Kurutulmuş hurmayı rüyada yemek, Diyanet'e göre yalnızca rüya sahiplerine ait malların olacağına yorumlanmıştır. Kişiler, rüyalarında kuru hurma yediklerini görmeleri ardından sahip oldukları her şeyi yalnız başlarına kullanma haklarına sahip olacaklar, bu özgürlük rüya sahiplerinin kendilerini bağlı hissettikleri herkesten de daha kolay kopmasını sağlayacaktır.
RÜYADA HURMA GÖRMEK İHYA
İhya'nın rüyada görülmüş hurma için yaptığı yorum, rüyayı görmüş kimselerin kısa sürede çok iş başaracak olmasıdır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, çevrelerinden aldıkları olumsuz yanıtlarla beraber işlerine başlarlarsa herkese ders niteliğinde olacak bir başarı ile cevap vereceklerdir. Arkadaşları ve diğer tanıdıkları da rüya sahiplerinin bu durumuna çok şaşıracak ve uzun bir süre sonra kendisini tebrik etmek için sıraya gireceklerdir.
RÜYADA BÜYÜK HURMA GÖRMEK
Kocaman hurmanın rüyada görülmesi, hem kadın hem de erkek rüya sahipleri için bereketli kısmet olarak yorumlanmıştır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, kendileri ile evlenmek isteyen kişileri uzun zamandır reddediyorlarsa, mantıklı hareket etmeye başlayarak bu tekliflerden birini kabul edeceklerdir.