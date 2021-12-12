Rüyada hortum görmek ne anlama gelir? Rüyada rüzgar hortumu görmek neye işarettir? Rüyada hortumun içinde kalmak nasıl yorumlanır?

RÜYADA HORTUM GÖRMEK DİYANET

Diyanet'in rüyada görülmüş hortum için yaptığı yorum, rüya sahiplerinin birçok insan tarafından kıskanılmasına ve bu kıskançlığın hem rüya sahiplerine hem de düşmanlarına zarar verdiği şeklindedir. Eğer rüya sahipleri, düşmanlarından zarar görmemek için çeşitli önlemler almıyorlarsa düşmanları açık bulduğu her kapıdan kendilerine bir saldırıda bulunacak, rüya sahiplerinin de bu saldırı girişimlerine bir hayli canları sıkılacaktır.