Rüyada horoz satın almak, horoz kesmek hayırlı mıdır? Rüyada horoz görmek ne anlama gelir? Rüyada horozun saldırması neye işarettir?
Rüyada horoz görülmesi birçok İslam aliminin rüya tabirleri konusunda yapmış olduğu çalışmalar incelendiğine hayırlı bir erkek evlat sahibi olmaya delalet etmektedir. Cabir ül Magribi (r.a) horoz görülmesi konusunda buyurmuştur ki; 'Rüyasında horoz gören kimse için bu durum erkek evlada delalettir, erkek evlat sahibi olmayan yaşlı kimseler için ömür boyunca sözüne anlayış göstereceği ve saygı duyacağı bir eş olacağını anlatır'. Rüyada horoz görmek, rüyanın durumuna göre kavgayı da anlatabilir.
RÜYADA HOROZUN ÖTTÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada horozun ötmesi size yüksek bir zümreden olan gelecek habere rivayet eder. Bu bakanlıktan gelecek iş teklifi, iş yerinde usta olma ve yükselme, öğretmenler için hayırlı öğrenciler yetiştirmeye ve bu kişilerin toplum içerisinde yükselmelerini ifade eder. Horoz sesi duymak, rüya tabiri yapan alimler tarafından iyiye yorulmaktadır.
RÜYADA HOROZUN SALDIRDIĞINI GÖRMEK
Rüyada horoz saldırması İbni-i Sirin (r.a) yorumuna göre kişinin 3 vade süreçte dost bildiği bir kişi tarafından göreceği ihaneti anlatmaktadır. Arkadaşlıklar arasında bozulmaya ve kavgaya delalettir. Kişi yakın bir arkadaşın ihaneti ile sarsılacak ya da eşle şiddetli bir tartışma yaşayacaktır. Kişi rüyasında horoza karşı galip olduğunu görürse bu kavganın zafer ile biteceğini, mağlup olduğunu görürse bir süre daha çatışma yaşanacağını gösterir.
RÜYADA RENKLİ HOROZ GÖRMEK
Rüyada horozun renkli olması hem kız hem evlat vadeder. Rüyayı gören kişi;
Kadının görmesi durumunda çok doğurgan olacağına hayat boyu güçlü duracak ve hayır işleyecek bir kız bir erkek çocuğuna delalet eder.
Erkeğin görmesi durumunda adını yaşatacak ve soyunu devam ettirecek yiğit bir erkek evladı anlatır.
Bekar kişiler ya da yaşlı kişiler tarafından rüyada horoz görmek ve renkli olması alınacak yüksek miktarlı bir işi ifade eder.
RÜYADA HOROZ SATIN ALDIĞINI GÖRMEK
Rüyada horoz satın alınması Cafer-i Sadık (r.a) yorumuna göre komşudan alınacak ölüm haberine delalettir. Bir vadede çevrenizde yakın bir komşudan erkek cenazesi çıkacağını belirtmektedir. Kişinin kendi horoz alması komşudan duyulacak haberi söylerken, horoz satın alan kişinin yakın çevreden birisi olduğunu görmek, bu aileden gelecek bir ölüm haberine delalettir.