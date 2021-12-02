Rüyada horoz görmek ne anlama gelir? Rüyada horoz satın almak, horoz kesmek hayırlı mıdır? Rüyada horozun saldırması neye işarettir?

RÜYADA HOROZUN SALDIRDIĞINI GÖRMEK

Rüyada horoz saldırması İbni-i Sirin (r.a) yorumuna göre kişinin 3 vade süreçte dost bildiği bir kişi tarafından göreceği ihaneti anlatmaktadır. Arkadaşlıklar arasında bozulmaya ve kavgaya delalettir. Kişi yakın bir arkadaşın ihaneti ile sarsılacak ya da eşle şiddetli bir tartışma yaşayacaktır. Kişi rüyasında horoza karşı galip olduğunu görürse bu kavganın zafer ile biteceğini, mağlup olduğunu görürse bir süre daha çatışma yaşanacağını gösterir.