Rüyada hoca görmek ne anlama gelir? Rüyada hoca ile konuştuğunu görmek neye işarettir? Rüyada cinci hoca görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA HOCA İLE KONUŞMAK

Din hocası ile sohbet ettiğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin olan ancak gerçekleştiremedikleri hayallere delalet sayılmıştır. Kişiler, bu hayalleri başkaları ile kurmuş olsalar da kimseye bir şey söylemiyor, yalnızca Allah'a dua ederek isteklerinin gerçekleşmesini bekliyorlardır. Gösterdikleri sabır sayesinde kişiler isteklerine kavuşabileceklerdir.