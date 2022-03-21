Rüyada hırsız yakalamak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada eve giren hırsızı yakalamanın anlamı, yorumu

Rüyada Hırsızı Yakalamak İhya

İhya'nın rüyada hırsızı yakaladığını görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin çok güçlü biri oluşudur. Hayatı boyunca ne tür dert ve sıkıntı ile muhatap olursa olsun rüya sahipleri, her zaman ayakta durabilmenin bir yolunu bulmuşlardır. Düştükleri yerlerden de nasıl kalkmaları gerektiğini bilen ve öğrenen rüya sahipleri, hayatın kendilerini asla yıkamayacaklarının farkındadırlar. Bu nedenle de attıkları adımların tümü, diğer insanlara göre çok daha sağlam ve güçlü oluyordur.