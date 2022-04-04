Rüyada hastalığa yakalandığını görmek neye işarettir? Rüyada hasta olmak ne anlama gelir? Rüyada çocuğunu hasta görmek...
Hasta olduğunu rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin kötü ve zor günler yaşamadan güzel günler göremeyecek olmasına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, hasta olduklarında kendilerine birilerinin baktığını rüyalarında görmüşlerse, yaşayacakları bu kötü günler yakın zamanda gelecektir. Yaşayacakları bu zor süreç kendilerine çok uzun gelse de rüya sahipleri gelecekte hiç beklemedikleri ve tahmin edemeyecekleri kadar güzel günler yaşayacaklardır.
RÜYADA KENDİNİ HASTA YATIYOR GÖRMEK
Kendini hastalıktan yatarken rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin kendilerini geliştirmeleri için yoğun iş tempolarından bir an ayrılarak nefes almaları gerektiğine delalet edilmiştir. Kendilerini daha ileriye götürmek isteyen, götürdüğü noktada da güzel işler başarmak isteyen kimselerin bu rüyayı görmeleri, akıllarından geçen birçok davranışı kısa sürede gerçekleştirecek olmalarına yorumlanmıştır.
RÜYADA BAŞKASININ HASTA OLDUĞUNU GÖRMEK
Hasta birinin rüyada görülmesi, rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin sağlıklı bir yaşamları olacağına delalet edilmiştir. Rüyasında hasta olan birinin görülmesi, rüya sahiplerinin sağlıklı yaşamları boyunca da güzel işler başaracak olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler sağlıklı olmalarına sırtlarını dayayarak çok çalışacak ve üstlerine aldıkları her işin çok güzel olması için büyük çabalar içinde olacaklardır.
RÜYADA HASTA OLDUĞUNU GÖRMEK İHYA
İhya'nın rüyada rahatsız olduğunu görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin yaşayacakları fiziksel hastalıklar dolayısıyla bazı ruhsal hastalıkları da yaşayacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin yaşayacakları bu ruhsal sağlıkları kolaylıkla başlarında atamayacaklar ve birilerinden yardım almak zorunda kalacaklardır.
RÜYADA PSİKOLOJİK HASTA OLDUĞUNU GÖRMEK
Ruhsal bir hastalığa sahip olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin ruh sağlıklarının bozulmasından çok korktuklarına delalet edilmiştir. Bu korku sebebi ile yapmaktan korktukları bazı şeyleri asla yapmaya cesaret edemeyeceklerdir. Bu takındıkları tavır, rüya sahiplerinin çevreleri tarafından dalga konusu olabilir. Ancak rüya sahiplerinin kendileri ile dalga geçen kimseye kulak asmamaları gerektiği kendileri için daha hayırlı olacaktır.
RÜYADA ÇOCUĞUNU HASTA GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada evladının hastalandığını görmek, rüya sahiplerinin çocuklarının gerçek hayatlarında da hastalanmasına işaret olarak yorumlanmıştır. Kişiler bu hastalık süreci dolayısıyla çocuklarına bir şey olmasından çok korkacak, iyileşmelerinden sonra bile her zaman üstüne titremeye devam edeceklerdir.
RÜYADA KÖTÜ BİR HASTALIĞA YAKALANDIĞINI GÖRMEK
Şiddetli ve kötü bir hastalığa rüyada yakalanmak, rüyayı görmüş kimselerin kötü olaylar yaşayacak olmalarının habercisi sayılmıştır. Ancak rüya sahiplerinin yaşadıkları olaylar ne kadar kötü olursa olsun kendilerine güç vermeleri, özellikle düşmanlarına karşı zayıf yanlarını göstermemeleri rüya sahipleri için hayırlı olacaktır. Korkmaları gereken bir şey olmadığını rüya sahipleri çok uzun zaman sonra fark edebilirler. Bu nedenle de herhangi bir şeyden tereddüt etmemeleri gereklidir.
RÜYADA HASTALIĞA YAKALANDIĞINI GÖRMEK
Rüyada hastalığın görülmesi, rüya sahiplerinin yavaş yavaş başlayacak bazı olayların geliştirilmesinden sonra çok mutlu olacaklarına ve işe kendilerini ne kadar fazla verirlerse o denli iyi bir hayata sahip olacaklarına delalet edilmiştir. Kişiler eğer, gerçek hayatlarında sağlıklı iken hasta olduklarını, özellikle de bulaşıcı bir hastalıklarının olduğunu rüyalarında görmüşlerse, kapılarını yakın zamanda büyük mutluluklar çalacaktır.