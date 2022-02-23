Rüyada hasta olmak ne anlama gelir? Rüyada hastalığa yakalandığını görmek neye işarettir? Rüyada çocuğunu hasta görmek...

RÜYADA KÖTÜ BİR HASTALIĞA YAKALANDIĞINI GÖRMEK

Şiddetli ve kötü bir hastalığa rüyada yakalanmak, rüyayı görmüş kimselerin kötü olaylar yaşayacak olmalarının habercisi sayılmıştır. Ancak rüya sahiplerinin yaşadıkları olaylar ne kadar kötü olursa olsun kendilerine güç vermeleri, özellikle düşmanlarına karşı zayıf yanlarını göstermemeleri rüya sahipleri için hayırlı olacaktır. Korkmaları gereken bir şey olmadığını rüya sahipleri çok uzun zaman sonra fark edebilirler. Bu nedenle de herhangi bir şeyden tereddüt etmemeleri gereklidir.