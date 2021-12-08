Rüyada hasta olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada annesini, çocuğunu hasta görmek neye işarettir?

RÜYADA HASTA OLDUĞUNU GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada kendinin hastalıklı olduğunu görmek, rüyayı görmüş kimselerin aslında çok sağlıklı insanlar olmalarına yorumlanmıştır. Zaman zaman rüya sahipleri kendilerini halsiz veya hasta gibi hissetseler de bu durum kendilerinde bir hastalık olduğu anlamına gelmeyecektir. Rüya sahipleri, düşündüklerinin aksine çok sağlıklı bünyelere sahiplerdir ve hasta olmaya karşı da oldukça dayanıklılardır.