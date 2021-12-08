Rüyada hasta olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada annesini, çocuğunu hasta görmek neye işarettir?
Rüyada hastalanmanın görülmesi, rüya sahiplerinin gerçek hayatlarında yaşamakta olduğu hastalıklardan kurtulmasına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, rüyasında hasta olduğunu gördüğü sıralarda herhangi bir hastalığa sahip değilse, yakın zamanda bir hastalığa yakalanarak sarsılabilir. Ancak bu hastalık süreci kişilerin hem bünyelerini hem de psikolojilerini olumsuz etkilemeden bitecektir.
RÜYADA HASTA OLDUĞUNU GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada kendinin hastalıklı olduğunu görmek, rüyayı görmüş kimselerin aslında çok sağlıklı insanlar olmalarına yorumlanmıştır. Zaman zaman rüya sahipleri kendilerini halsiz veya hasta gibi hissetseler de bu durum kendilerinde bir hastalık olduğu anlamına gelmeyecektir. Rüya sahipleri, düşündüklerinin aksine çok sağlıklı bünyelere sahiplerdir ve hasta olmaya karşı da oldukça dayanıklılardır.
RÜYADA HASTA OLDUĞUNU ÖĞRENMEK
Rüyada hasta olduğunu birinden duymak, rüyayı görmüş kimselerin çevrelerinde olan insanlardan bazı yalanlar işitecek olmalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, duydukları bu yalanlara itimat ederek hareket ederler başkalarının kazdıkları kuyulara düşecekler ve insanlar tarafından hor görülmeye başlayacaklardır. Bu sebepler nedeniyle kişilerin gerçekliğini doğrulamadıkları hiçbir şeye itimat etmemesi öğütlenmiştir.
RÜYADA HASTA OLDUĞUNU GÖRMEK İHYA
İhya'ya göre rüyada hasta olmak, ayrılık anlamında yorumlanmıştır. Rüya sahipleri kendilerini hasta görmeleri ardından çok sevdikleri sevgililerinden veya eşlerinden ayrılabilirler. Bu ayrılık, aynı zamanda rüya sahiplerinin işlerine bir süre ara vermek zorunda kalmaları gibi durumlardan da ibaret olabilir. Kişiler eğer ailelerinden ayrı kalmak zorunda kalıyorlarsa, çok güvendikleri bir kimseye ailelerini emanet etmelilerdir.
RÜYADA ÇOCUĞUNU HASTA GÖRMEK DİYANET
Evladının hasta olduğunu rüyada görmek, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin oğullarına veya kızlarına dikkat etmeleri hususunda yorumlanmıştır. Özellikle yeni bir bebek sahibi olmuş kimselerin bu rüyayı görmeleri, çocuklarının nazara gelmesine ve bu nazarın çocuklarını çok kötü etkileyecek olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri çocuklarının güzelliğiyle ve sağlığıyla mümkün olabildiğince dillendirmemelidir.
RÜYADA KENDİNİ HASTA YATIYOR GÖRMEK
Rüyada kendini hasta olmuş ve yatıyor olarak görmek, bazı rüya tabircileri tarafından bu rüyayı görmüş kimselerin etraflarında yaşayan hasta bir kimsenin iyileşecek olmasına delalet sayılmıştır. Özellikle rüya sahiplerinin çok değer verdiği bir kimse, uzun zamandır bir hastalıkla boğuşuyorsa bu durum yakında bitecek ve kişiler yeniden sağlıklarına kavuşarak yaşayacaklardır.