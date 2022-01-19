Rüyada haşlanmış yumurta görmek ne anlama gelir? Rüyada haşlanmış yumurta yemek neye işarettir? Rüyada yumurta görmek hayırlı mı?
Yumurtanın haşlanarak pişirilmişini rüyada görmek, rüyayı görmüş kimseler tarafından kişilerin yakın zamanda kısmetlerinin açılacak olmasına delalet edilmiştir. Rüyasında haşlanmış yumurta görmüş olan kişiler, bir anda bahtlarının açıldığını fark edecekler ve açılan bahtları sayesinde de yapmak istedikleri her şeyi yapabileceklerdir. Birçok din alimi, bu rüyayı görmüş kişilerin yakın zamanda hayatlarını düzene koyabilmek için birçok fedakarlıkta bulunacakları yorumunda bulunmuşlardır.
RÜYADA HAŞLANMIŞ YUMURTA GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada haşlanmış yumurtanın görülmesi, rüya alimlerine göre rüya sahiplerinin eziyet çekerek kazanacakları mallara yorumlanmıştır. Kişilerin kendilerini bu kadar fazla üzmeleri ve üzmelerinden sonra da sergileyebilecekleri bilinçsizce davranışlar sebebiyle insanlara karşı temkinli davranmalılardır. Kendi mallarını paylaşmasını talep eden insanlara karşı daha fazla dikkat göstermesi gereken rüya sahipleri, uzun vadede biriktirip kazandıkları mallara sahip çıkabilmek için insanlara dikkat etmelilerdir.
RÜYADA HAŞLANMIŞ YUMURTA SOYDUĞUNU GÖRMEK
Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soyduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin gerçekleşmesi imkansız olarak gördükleri bir hayallerinin gerçekleşecek olmasına yorumlanmıştır. Bu hayalin gerçekleştiğini görmüş olan rüya sahipleri, uzunca bir süre neyi nasıl yapacakları ve bu olayla ilgili durumlar hakkında ne düşüneceklerini bilemeden hareket edeceklerdir.
RÜYADA HAŞLANMIŞ YUMURTA GÖRMEK İHYA
İhya'ya göre rüyada haşlanmış yumurtanın görülmüş olması, rüyayı görmüş kimselerin omuzlarına aldıkları her yükü laiki ile olmaları gereken yere bırakacaklarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, gördükleri haşlanmış yumurtaları yediklerini veya birine yedirdiklerini rüyalarında görmüşlerse, omuzlarında kalan yükleri taşıyabilmek için birinden destek talebinde bulunacaklardır.
RÜYADA BAŞKASININ HAŞLANMIŞ YUMURTA YEDİĞİNİ GÖRMEK
Haşlanmış yumurta yiyen birinin rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin sosyal hayatında olacak bazı durumların habercisi olara yorumlanmıştır. Yaşanacak her şey, rüyayı görmüş kimselerle ilgili olacaktır ancak olayların uçları rüya sahiplerine hiçbir şekilde dokunmayacaktır. Bu sayede rüyayı görmüş kişiler ortalığın karıştığını da sakinleştiğini de büyük bir keyifle uzaktan izleyecektir. Bu tepkisizlikleri, her olaydan kendilerini daha da uzak tutabilmelerini sağlayacaktır.
RÜYADA HAŞLANMIŞ YUMURTA YEMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada haşlanmış bir yumurtayı yediğini görmek, rüyayı görmüş kişilerin kendilerinin hakkı olan hiçbir şeyi başkalarına kaptırmayacak oluşlarına yorumlanmıştır. Kendi hak ettikleri malları ya da başarıları başka biri kazanmış gibi oynayan insanlara karşı duracak olan rüya sahipleri, eğer bu tavırları sergilemekten çekinirlerse hakları sürekli olarak başkaları tarafından yenmeye başlayacaktır.