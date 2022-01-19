Rüyada haşlanmış yumurta görmek ne anlama gelir? Rüyada haşlanmış yumurta yemek neye işarettir? Rüyada yumurta görmek hayırlı mı?

RÜYADA HAŞLANMIŞ YUMURTA YEMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada haşlanmış bir yumurtayı yediğini görmek, rüyayı görmüş kişilerin kendilerinin hakkı olan hiçbir şeyi başkalarına kaptırmayacak oluşlarına yorumlanmıştır. Kendi hak ettikleri malları ya da başarıları başka biri kazanmış gibi oynayan insanlara karşı duracak olan rüya sahipleri, eğer bu tavırları sergilemekten çekinirlerse hakları sürekli olarak başkaları tarafından yenmeye başlayacaktır.