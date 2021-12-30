Rüyada hamur bezesi görmek ne anlama gelir? Rüyada başkasının hamur yoğurduğunu görmek neye yorumlanır?

Rüyada Çiğ Hamur Görmek

Pişirilmemiş hamurun rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için zamana ihtiyaçları oluşuna yorumlanmıştır. Kişiler bu hayallerine ulaşabilmek için acele ettikçe birçok fırsatı kendilerinden uzaklaştıracaklardır ve bu sebeple de üzüntü duyabilirler. Bir süre her şeyden ellerini çekmeleri ve düşünmek için kendilerine zaman verişleri, bazı olayları daha rahat görebilmelerini sağlayabilir.