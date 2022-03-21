Rüyada hamsi görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada ölmüş hamsi balığı görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Hamsi Pişirmek

Hamsi balığı pişirdiğini rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin çok emek verdikleri bir işin olmayacağına delalet edilmiştir. İstediği olmayan rüya sahipleri, uzun zamandır hayalini kurdukları birçok şeyi de elde edemeyecekler, bundan dolayı da istedikleri mutlulukları da yaşayamayacaklardır. Rüyayı görmüş olan kişiler, yakın bir zaman içinde birileri tarafından neden mutlu olamadıklarına dair sorguya çekilebilirler. Kişiler, kendilerine sorulan her soruya doğru cevap vermeyebilirler. Ancak daha sonra insanlara söyledikleri yalanlardan dolayı da çok mutsuz hissedeceklerdir.