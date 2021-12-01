Rüyada hamile birini görmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık birini hamile görmek, evli birini hamile görmek neye işarettir?

HAMİLE KADININ RÜYASINDA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMESİ

Dul ya da henüz evlenmemiş bir kadının rüyasında hamile birini görmesi evlilik olarak yorumlanır. Hamile kadının rüyasında hamile olduğunu görmesi bebeğinin sağlıklı ve iyi olduğu manası taşır. Rüyada eşini hamile olarak gören bir erkek, daha önce dilediği bir olayın gerçekleşmesine şahit olur. Tanınmayan bir hamile kadın ile ilgili rüya görülmesi iş hayatına yorulur. Rüya sahibinin kariyerinde başarılara imza atacağı düşünülür. Kişinin ailesi tarafından bir hediye alacağı manası gelir. Rüya sahibinin arzuladığı şeylere erişeceği manası çıkarılır.