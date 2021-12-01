Rüyada hamile birini görmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık birini hamile görmek, evli birini hamile görmek neye işarettir?
Rüyada hamile birini görmek çeşitli manalara gelir. Rüyayı görenin kim olduğu, rüyada olayların nasıl geliştiği ile ilgili değerlendirmeler yapılarak doğru bir rüya analizi yapılır. Rüyada hamile birini görmek genel anlamda olumlu olarak değerlendirilir ve pek çok İslam aliminin de bu konuda yorumu vardır.
Rüyada hamile kadın görmek servet ve şöhret kazanılacağı manası taşır. Rüyada erkeğin kendisini hamile görmesi ise dert ve tasaya işaret edilir. Ergenlik dönemine girmemiş bir erkek çocuğu rüyasında hamile bir kadın görüyorsa babası ile ilgili bir gelişme yaşayacağına işaret edilir. Ergenliğe girmemiş bir kız çocuğu hamile bir kadın görmüşse annesi ile ilgili yaşanacak gelişmelere işaret edilir.
HAMİLE KADININ RÜYASINDA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMESİ
Dul ya da henüz evlenmemiş bir kadının rüyasında hamile birini görmesi evlilik olarak yorumlanır. Hamile kadının rüyasında hamile olduğunu görmesi bebeğinin sağlıklı ve iyi olduğu manası taşır. Rüyada eşini hamile olarak gören bir erkek, daha önce dilediği bir olayın gerçekleşmesine şahit olur. Tanınmayan bir hamile kadın ile ilgili rüya görülmesi iş hayatına yorulur. Rüya sahibinin kariyerinde başarılara imza atacağı düşünülür. Kişinin ailesi tarafından bir hediye alacağı manası gelir. Rüya sahibinin arzuladığı şeylere erişeceği manası çıkarılır.
RÜYADA HAMİLE KADINLAR GÖRMEK
İslam alimlerinden Ebu Said'ül yorumuna göre rüyada hamile birini görmek ile ilgili konular görülmesi bereket, mal ve servete işaret eder. Kişilerin maddi yönde güçlenecekleri düşünülür. Rüyada hamile kadınlar görmek karın büyüklüğünce servet manası taşır. Hamilelik sürpriz ve servet manaları taşır.
RÜYADA TANIDIK BİRİNİ HAMİLE GÖRMEK
Rüyada görülen hamilelik evlilik, baht açıklığı, servet, maddi güç, iyi haber gibi anlamlar taşır. Son derece olumlu olarak yorumlanan bu rüya, kişiler için önemli bir yol gösterici olabilir. Rüyada tanıdık birini hamile görmek iyi haber alınacağına işaret eder. Kariyer hayatında önemli bir hamle ile mevki kazanabileceği ya da maaşına zam alabileceği noktasında iyi haberler ile karşılaşılacağına yorumlanır.