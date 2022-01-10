Rüyada hamam görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada hamam kapısı görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Kirli Hamam Görmek

Temizlenmemiş bir hamamın rüyada görülmüş olması, çeşitli biçimlerde yorumlanmıştır:

• Bazı din alimleri, kirli veya kanlı hamamı rüyada görmenin rüya sahiplerini düzeltemeyecekleri kadar büyük dert ve tasaları elde edişlerine yorumlamışlardır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, yakın zamanda küçük tutarlı da olsa maddi bir kayıp yaşamışlarsa daha büyüklerini yaşamamak için dikkatli olmalılardır.

• Birçok rüya tabircisi bu rüyayı kişilerin eşleri ile aralarındaki ilişkinin zedelenecek olmasına yorumlamışlardır. Bu zedelenme, kişilerin ilişkilerini bitirmelerine ve bir daha da birbirlerine geri dönemeyecekleri bir hal almasına sebep olabilir.

• Bazı İslami rüya tabircilerine göre ise rüyada görülmüş olan hamam, rüya sahiplerinin insanlar tarafından çok yanlış görülen ve yanlış olarak bilinen işleri yapmaya girişeceklerine yorumlanmıştır. Bu durum dolayısıyla canları çok sıkılacak olan rüya sahipleri, sürekli bir boşluk arayarak işlerini bırakma girişiminde bulunacaklardır.