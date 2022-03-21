Rüyada güvercin yakalamak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada güvercin tutmanın anlamı, yorumu
Bir güvercini yakaladığını rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin çevreleri tarafından her zaman hoş görülen ve sohbet edilmek istenen biri oluşuna delalet edilmiştir. Rüyasında güvercin yakaladığını görmüş olan kişiler, yakın zamanda çevrelerinden sürekli görüşülme teklifleri alabilir, bu tekliflerin sayısı arttıkça da kendilerini çok mutlu hissedebilirler.
Rüyada 2 Tane Güvercin Yakalamak
Bir çift güvercin yakaladığını rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin yakalayacakları bir fırsatın kendilerine aynı anda bir kapı daha açacak oluşuna delalet edilmiştir. Bu rüyayı görmüş olan kimseler, kendilerine açılmış olan ikinci kapıyı biraz uzun bir vadede fark edebilirler. Ancak ne kadar geç fark ederlerse etsinler kişilerin kendilerine verilmiş olan kısmet kendilerinden uzaklaşmayacaktır.
Rüyada Güvercin Görmek
Bir güvercinin rüyada görülmesi, rüya sahiplerine yakın zamanda gelecek olan ferahlığın ve mutluluğun habercisi olarak işaret edilmiştir. Birçok rüya tabircisi, bu rüyayı görmüş olan kişilerin eşleri ile beraber yapacakları her işin kendilerine daha büyük bereket getirecek oluşu yorumunda bulunmuş, kişilerin eşlerinin sözüne güvenmeleri gerektiği yorumunu yapmışlardır.
Rüyada Gri Güvercin Yakalamak
Gri renkli güvercini yakaladığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin geçmişlerinde kaybettikleri bir şansın kendilerine yeniden verilecek oluşuna yorumlanmıştır. Rüyasında gri güvercin yakaladığını görmüş olan kimseler, bu sefer teptikleri şansı daha verimli bir biçimde kullanmak için çeşitli yollar deneyecekler ve denedikleri yolların tümü de kendilerine olumlu olarak yansıyacaktır.
Rüyada Güvercin Yakalamak İhya
İhya'nın rüyada güvercin tuttuğunu görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin elde etmek istedikleri bir şey uğruna özgürlüklerinden feragat etmek zorunda kalacaklarıdır. Rüya sahipleri, özgürlüğün ne denli değerli olduğunu ancak bu durumu ellerinden çıkardıktan sonra fark edeceklerdir. Rüyayı görmüş kimseler, özgürlüklerini yeniden kazanmak isteyeceklerdir ancak bunu yapabilmeleri için farklı yollardan yeniden yürümeleri gerekecektir.
Rüyada Beyaz Güvercin Yakalamak Diyanet
Diyanet'e göre rüyada beyaz bir güvercini tutsak ettiğini görmek, rüya sahiplerinin çok güzel bir kadını hakimiyeti altına alacak olmasına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer erkekse, yakın zamanda hayatlarına girecek bir kadını çok derinden etkileyecek, bu etkilemeleri dolayısıyla da karşılarındaki kişilerle sürekli olarak bir arada olmak isteyeceklerdir. Rüya sahiplerinin bu kadını daha sonradan istemeye başlayabilirler.