Rüyada güvercin yakalamak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada güvercin tutmanın anlamı, yorumu

Rüyada Beyaz Güvercin Yakalamak Diyanet

Diyanet'e göre rüyada beyaz bir güvercini tutsak ettiğini görmek, rüya sahiplerinin çok güzel bir kadını hakimiyeti altına alacak olmasına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer erkekse, yakın zamanda hayatlarına girecek bir kadını çok derinden etkileyecek, bu etkilemeleri dolayısıyla da karşılarındaki kişilerle sürekli olarak bir arada olmak isteyeceklerdir. Rüya sahiplerinin bu kadını daha sonradan istemeye başlayabilirler.