Rüyada güvercin görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada siyah güvercin görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Siyah Güvercin Görmek

Siyah renkli güvercinin rüyada görülmesi, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

• Bu rüyayı görmüş kişiler, yakın zamanda doktora gittiklerinde bir hastalığa sahip olduklarını öğrenebilirler. Ancak bu hastalık, rüyayı görmüş kişiler için çok uzun süreli ve hasar bırakıcı olmayacaktır. Tedavisi kısa sürecek olan rüya sahipleri, tez zamanda sağlıklarına kavuşabileceklerdir.

• Bazı alimlere göre rüyada siyah bir güvercinin eve girmesi ya da evin balkonuna konması, rüya sahiplerinin yakın zamanda sürekli kötü haberler alacak olmalarına delalet edilmiştir. Bu kötü haberler sebebiyle modları fazlaca düşecek olan rüya sahipleri, hem kendilerini hem de bazı tanıdıklarını ayakta tutabilmek için güçlü durmak zorunda kalacaklardır.