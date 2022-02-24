Rüyada gusül abdesti almak ne anlama gelir? Rüyada banyoda gusül abdesti almak neye işarettir? Rüyada elbiseyle abdest almak...

RÜYADA SOKAKTA GUSÜL ABDESTİ ALMAK

Sokağın ortasında gusül aldığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin dinlerini diğer insanlara göstermek amacı ile yaşadıklarına delalet edilmiştir. Bu rüyayı görmüş olan kişilerin asıl amacı, yaptıkları iyilikler sayesinde isimlerini duyurmak olabilir. Ancak rüyalarında sokakta gusül abdesti aldıklarını rüyalarında görmelerinden sonra yakından tanıdıkları bazı insanlar, yaptıkları bu davranışların kendilerine faydadan ziyade zararının dokunacağını kendilerine açıklayacaklardır.