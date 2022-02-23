Rüyada güneş görmek ne anlama gelir? Rüyada güneşin parladığını görmek neye işarettir? Rüyada güneşin doğduğunu görmek hayırlı mı?

RÜYADA GÜNEŞ IŞIĞI VURMASI

Bir yere gün ışığının vurduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin hayatlarının her döneminde sıkıştıkları ya da ilerlemekte zorlandıkları zamanlarda farklı kişiler tarafından destek görecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin aldıkları bu destekler, akıllarının daha iyi çalışmasına ve bu sayede de verdikleri kararların zamanla daha düzgün, oturaklı olmasına delalet edilmiştir.