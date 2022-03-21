Rüyada gözlük takmak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada güneş gözlüğü görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Gözlük Almak

Gözlük satın aldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin girecekleri işleri yalnız başlarına yüklenirlerse çok yorulacak oluşlarına, bu nedenle de yanlarında kendilerinin iş yükünü alacak nitelikte birini bulundurmalarının kendileri için çok hayırlı olacak olmasına delalet edilmiştir. Rüyasında gözlük aldığını görmüş olan kişiler, kendilerine yardımcı olarak aldıkları kişilerin aslında işlerinde çok başarılı kimseler olduğunu görecekler, bu nedenle de ilerleyen zamanlarda bu kişileri kendilerine ortak etme düşüncesine kapılacaklardır.