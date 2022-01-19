Rüyada gözlük görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada güneş gözlüğü görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Gözlük Görmek Diyanet



Diyanet'e göre rüyada gözlüğün görülmüş olması, rüya sahiplerinin karşılaştıkları bir sorunu biri ile konuşarak çözüme kavuşturacak olmalarına delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri, başlarına gelen sıkıntıları bu kadar kolay şekilde çözebildiklerini görmelerinden sonra her sorununu birileri ile konuşarak halletmeye başlayacak, hayatlarının da böylece kolaylaştığını göreceklerdir.