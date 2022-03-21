Rüyada goril görmek ne anlama gelir? Rüyada goril görmek neye işarettir? Rüyada goril görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Goril Görmek Diyanet

Diyanet'e göre rüyada gorilin görülmüş olması, rüya sahiplerinin hayatlarında olan ya da olacak çok acımasız birinin var olacağına delalet edilmiştir. Bu rüyayı görmüş olan kimseler, bu kişilerin acımasızlığı dolayısıyla çok uzun bir süre başarılı oldukları alanlarda ilerlemeye cesaret edemeyecek, hayatlarında ileriye doğru adım atmak kendilerine eziyet gibi görünecektir.