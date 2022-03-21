Rüyada gömlek görmek ne anlama gelir? Rüyada gömlek görmek neye işarettir? Rüyada gömlek görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Gömlek Almak

Birinden gömlek aldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın zamanda birinden emanet olarak bir eşya alacaklarına ancak bu emanete sahip çıkamayacak oluşlarına delalet edilmiştir. Büyük bir eşya ya da malı yakın zamanda bir dostları tarafından kendilerine bırakıldığını bilen rüya sahipleri, kendilerine bırakılmış olan şeye çok dikkat etmelilerdir. Eğer bakamazlarsa karşılarında olan kişiler, kendilerini yapmadıkları şeylerle dahi suçlayabilirler.