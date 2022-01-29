Rüyada göğsünden süt gelmesi ne anlama gelir? Rüyada bekar kızın memesinden süt gelmesi ve bebek emzirmek neye işarettir?

RÜYADA MEMEDEN SÜT GELMESİ İHYA

İhya'ya göre rüyada göğüsten gelen sütün görülmüş olması, rüya sahiplerinin rahat yaşamlarına delalet sayılmıştır. Rüyasında memelerinden süt geldiğini ve gelen bu sütün başkalarına verilerek onların ihtiyaçlarının giderdiğini görmüş rüya sahipleri, hem gerçek hayatlarında hem de ahiret yaşamlarında çok rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edebileceklerdir. Bu rahatlık sayesinde kişiler etrafları tarafından da çok mantıklı olarak tanınacaklardır.