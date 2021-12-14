Rüyada gelinlik giymek ne anlama gelir? Evli birinin rüyasında gelinlik giymesi nasıl yorumlanır?
Rüyada giyilmiş gelinliğin görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin hayatlarının gayet güzel olaylar yaşamaları sayesinde yolunda gidecek olmasına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, giydikleri gelinliğin çok büyük ve kabarık olduğunu rüyalarında görmüşlerse kısa bir vadede olmasını çok istedikleri bir dileklerinin gerçekleştiğine şahit olacaklardır. Bu dilek, kendileri ile ilgili olmasa da rüya sahipleri çok mutlu olacaklardır.
EVLİ BİRİNİN RÜYASINDA GELİNLİK GİYMESİ
Evli bir kimsenin gelinlik giydiğini rüyasında görmesi, rüya sahiplerinin birçok insanı bir araya toplayarak kutlama yapmasına sebep olacak bazı gelişmeler yaşamasına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, özel ya da iş yaşantıları ile ilgili bazı gelişmelerin olmasını bekliyorlarsa bunların hepsi yakın zamanda gerçekleşecektir.
RÜYADA KENDİNİ GELİNLİKLE GÖRMEK
Kişinin kendini gelinlik giymiş halde dışarıdan rüyasında görmesi, rüya sahiplerinin gerçekleşirse çok mutlu olacaklarını düşündükleri bazı olayların gerçekleşmesine delalet edilmiştir. Ancak rüyayı görmüş kişiler, bu olaylardan sonra kendilerini mutlu hissetmeyeceklerdir. Uzun zamandır hayalini kurdukları mutluluğun yerini çeşitli düşünceler alacak, rüya sahipleri bu düşüncelerden kendini kurtarabilmek için çabalayacaklardır.
RÜYADA GELİNLİK GİYMEK İHYA
İhya'nın rüyada giyilmiş gelinlik için yapmış olduğu yorum, rüya sahiplerinin gerçek hayatlarında evliliklerine delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri hiç beklemedikleri bir şekilde ve zamanda evlenmeye karar verecekler ve bu kararı hemen uygulamaya koyacaklardır. Özellikle genç bir kızın rüyasında gelinlik giymesi, küçük yaşta evlenmesine ancak evlendiği adamla çok mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğine delalet edilmiştir.
RÜYADA EVLİYKEN GELİNLİK GİYMEK
Evli kadının rüyasında gelinlik giymesi, bazı rüya tabircilerine göre kişilerin nikahlarını tazeleyeceklerine yorumlanmıştır. Küçük yaşta evlenmek zorunda bırakılmış ve evlilikleri için istedikleri kutlamayı yapamamış kimseler, bu rüyayı görmelerinden sonra hayallerindeki gibi bir düğün yapabilecekler, tüm sevdiklerini de çevrelerine toplayacaklardır.
RÜYADA BİRİNİ GELİNLİKLE GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada birin gelinlik giymiş şekilde görülmesi, rüya sahiplerinin kendilerine çok yakın gördükleri bir kimsenin hayatını biriyle birleştirecek olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bu kimse adına sanki yaşadığı her şeyi kendi yaşıyormuşçasına mutlu olacak, arkadaşlarının her mutlu anında yanında olmaya çalışacaklardır. Rüya sahiplerinin arkadaşlarının bu mutluluğu, bir sebepten dolayı rüya sahiplerinin hayatlarını da etkileyecektir ve rüya sahipleri kendilerinin de mutlu olduğunu fark edeceklerdir.