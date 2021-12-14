Rüyada gelinlik giymek ne anlama gelir? Evli birinin rüyasında gelinlik giymesi nasıl yorumlanır?

RÜYADA BİRİNİ GELİNLİKLE GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada birin gelinlik giymiş şekilde görülmesi, rüya sahiplerinin kendilerine çok yakın gördükleri bir kimsenin hayatını biriyle birleştirecek olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bu kimse adına sanki yaşadığı her şeyi kendi yaşıyormuşçasına mutlu olacak, arkadaşlarının her mutlu anında yanında olmaya çalışacaklardır. Rüya sahiplerinin arkadaşlarının bu mutluluğu, bir sebepten dolayı rüya sahiplerinin hayatlarını da etkileyecektir ve rüya sahipleri kendilerinin de mutlu olduğunu fark edeceklerdir.