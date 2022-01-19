Rüyada gelin damat görmek ne anlama gelir? Rüyada gelin damat oynarken görmek neye işarettir? Anlamı, yorumu...

Rüyada Tanıdığı Gelin Ve Damat Görmek



Tanıdığın bir gelin ile damadı rüyada görmek, bazı alimler tarafından rüya sahiplerinin beklemedikleri bir durumdan dolayı alacakları tepkilere haberci olarak yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, çevrelerindeki insanların onaylamayacaklarını bildikleri bazı eylemleri gerçekleştirmişlerse ve bunu onlara söylemek zorunda kalmışlarsa, duyacakları tepkilere hazırlıklı olmalı ve bu tepkilere verecekleri cevapları da şimdiden düşünmelilerdir.