Rüyada futbol oynamak ne anlama gelir? Rüyada sokakta futbol oynamak ne anlama neye işarettir? İşte anlamı ve yorumu...

Rüyada Futbol Oynamak Diyanet



Diyanet'e göre rüyada futbol oynadığını görmek, rüyayı görmüş kişilerin şu an çalıştıkları yerde çok güzel bir makama geleceklerine delalet sayılmıştır. Kendi üstlerinin kendilerine güzel işler başarmaları için izin vermediğini fark eden rüya sahipleri, kendilerine koyulmuş olan kurallara daha da yukarılara ulaşabilmek için uymayacak, bunlardan ceza almayı bile göze alacaklardır.