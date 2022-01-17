Rüyada fıstık görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada yaş fıstık görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Fıstık Topladığını Görmek

Ağaçtan fıstık topladığını rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüyayı görmüş kişilerin herkes tarafından çok zor ve meşakkatli olduğu söylenen bir işi yapmaya niyetleneceklerine delalet sayılmıştır. Rüya sahiplerinin girecekleri bu zorlu iş, çok uzun süreli olabilir ve eğer rüyayı görmüş kimseler işlerinde başarılı olduklarını düşünüyorlarsa ve bu başarıları kendileri için çok büyük anlamlar ifade ediyorsa, işlerini bitirmekten vazgeçmeyeceklerdir.