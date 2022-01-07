Rüyada ezan sesi duymak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada vakitsiz ezan sesi duyduğunu görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Sabah Ezanı Duymak Diyanet

Diyanet'e göre rüyada sabah ezanının duyulmuş olması, rüyayı görmüş kişilerin acele etmesi için bir uyarı olarak yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri bazı şeyleri kazanmak istiyorlarsa ve bu kazanmak istedikleri şeyler için başkaları ile bir rekabete girmek zorunda kalacaklarsa ellerini çabuk tutmalı ve sorumluluklarını yerine getirmelilerdir. Görevlerini yerine getirmedikleri her gün, rüya sahipleri diğer rakiplerinden geriye atıyordur ve bu durum sürekli devam ederse kişiler için hayırlı şeyler olmayacaktır.