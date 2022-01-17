Rüyada evli olduğunu görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada yabancı biriyle evli olduğunu görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada İki Kadınla Evli Olduğunu Görmek

İki kadınla aynı anda evli olduğunu rüyada görmek, yakın bir süre içinde rüya sahiplerinin bugüne kadar hiç çekmedikleri kadar büyük bir dert içinde kalacaklarına delalet sayılmıştır. Kişiler bu derdin üstesinden nasıl geleceklerini bilmedikleri için insanlardan farklı yardım taleplerinde bulunacaklardır ancak kimse kendilerine yardım etmeyecektir. Rüya sahipleri düşe kalka kendi yollarında yürümeyi yeniden öğrenecekler ve bundan sonra da kimseye minnet eylemeyeceklerdir.