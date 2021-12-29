Rüyada evlenmek ne anlama gelir? Gerçekte evliyken rüyada başkasıyla evlenmek neye işarettir? Rüyada ikinci kez evlenmek hayırlı mı?

RÜYADA İKİNCİ KEZ EVLENDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada bir daha evlenmek, bazı rüya sahipleri için kendileri için çok hayırlı olacak bazı işler için iki kez düşünecek olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüyayı görmüş kimseler, işlerinden ayrılmışlarsa ve yeni bir işe başlamak için bekliyorlarsa karşılarına birçok farklı yerden iş teklifi gelecektir ancak rüya sahipleri bu iş tekliflerinin en hayırlılarını daha iyilerine sahip olmak için erteleyeceklerdir. Birçok din alimine göre rüyada ikinci kez evlendiğini görmüş kimseler, hayatlarında iki evlilik yapacaklardır ve bu evliliklerin ikincisi kendilerine çok büyük bir huzur getirecektir.