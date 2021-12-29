Rüyada evlenmek ne anlama gelir? Gerçekte evliyken rüyada başkasıyla evlenmek neye işarettir? Rüyada ikinci kez evlenmek hayırlı mı?
Evlendiğini rüyada görmek, birçok rüya alimi tarafından rüya sahiplerinin hayatlarında alacakları yeni ve radikal kararların kendilerini yepyeni başlangıçlara sürükleyecek olmalarına yorumlanmıştır. Bu başlangıçlar, rüyasında evlendiğini görmüş kişilerin çok uzun bir süre kendilerini tanıyamamasına ve aldıkları kararları uygularken emin olmamasına neden olabilir. Ancak bu süreç geçicidir ve rüya sahipleri, mutlaka yeni karşılaştıkları durumlara adapte olmaya çalışmalılardır.
GERÇEKTE EVLİYKEN RÜYADA BAŞKASIYLA EVLENMEK
Evli birinin eşinden başkasıyla evlendiğini rüyasında görmesi, rüya sahiplerinin elde etmek istedikleri bazı şeylere ancak başkalarından gelebilecek yardımlarla ulaşabilecek olmasına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kimseler, bu nedenden dolayı başkalarına karşı çok fazla ön yargılı davranışlar sergilememelilerdir.
RÜYADA TANIMADIĞIN BİRİYLE EVLENMEK
Hiç görmediğin biriyle evlendiğini rüyada görmek, rüya sahipleri için hata anlamında yorumlanmıştır. Kişiler, çok hızlı hareket ettikleri veya hareket etmek istedikleri için çok hızlıca karar vermeye çalışıyorlar ve bu nedenden dolayı da sürekli olarak yanlışa düşüyorlardır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, geçmişlerinde yaptıkları bir hata hakkında yakın zamanda biri ile konuşmuşlarsa, bu hataları yeniden karşılarına çıkabilir ve rüya sahiplerinin bu hataya düşerlerse hayatları değişeceği yorumu yapılmıştır.
RÜYADA EVLENMEK ÜZERE OLDUĞUNU GÖRMEK
Rüyada evlilik arifesinde olmak, rüya sahiplerinin cinsiyetleri fark etmeksizin kalan yaşamlarına bir aile olarak devam etme isteklerine delalet sayılmıştır. Eğer kişiler, evlenmek istediklerini başka birine söylemişlerse bu kişi sayesinde yakın zamanda biri ile evlenebilir ve bu evlilikleri ömürlerinin sonuna kadar mutlu şekilde devam edebilir.
RÜYADA EVLENDİĞİNİ GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada evlenmek, rüya sahiplerinin güce, kuvvete ve şöhrete kavuşacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kişiler eğer gerçek hayatta evlenmek niyetinde iseler, tüm bu güç ve kudrete evlenmelerinden sonra kavuşacaklardır. Eşlerinin kendilerine olan desteği ömürleri boyunca devam edecektir ve rüya sahipleri, eşlerinden aldığı kuvvetle hayatları boyunca başaramayacaklarını düşündükleri şeylerin üstesinden kolaylıkla gelebileceklerdir.
BEKAR KIZIN RÜYADA EVLENDİĞİNİ GÖRMEK
Tanıdık bekar bir kızın evlendiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin bu tanıdıklarının kendi hayatlarından çok büyük bir engeli söküp alacaklarına delalet edilmiştir. Eğer rüyayı görmüş kimseler, bazı ailevi sorunlara sahiplerse bu hayatlarında olan kız onlara her anlamda destek olacak, her sorunlarını beraber çözebilmeleri için onları teşvik edecektir. Rüya sahipleri de bu kız sayesinde gerçek dostluğun ne anlama geldiğini anlayacak, bundan sonra hayatına alacağı kişiler için bazı kriterler koyacaklardır.
RÜYADA EŞİNLE YENİDEN EVLENDİĞİNİ GÖRMEK
Eşinle rüyada tekrar evlenmek, son zamanlarda eşi ile bazı sorunlar yaşayan ve sürekli kavga eden kişiler için çok hayırlı kabul edilmiş rüyalardan biridir. Rüya sahipleri yakın zamanda eşleri ile tartışma ve kavga etme sebeplerini tespit ederek bu durumu detaylıca konuşacaklar ve çözüm üreteceklerdir. Birçok din alimi, bu rüyayı görmenin sorunları ortadan kaldırmak için bir işaret olduğunu da söylemiştir.
RÜYADA İKİNCİ KEZ EVLENDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada bir daha evlenmek, bazı rüya sahipleri için kendileri için çok hayırlı olacak bazı işler için iki kez düşünecek olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüyayı görmüş kimseler, işlerinden ayrılmışlarsa ve yeni bir işe başlamak için bekliyorlarsa karşılarına birçok farklı yerden iş teklifi gelecektir ancak rüya sahipleri bu iş tekliflerinin en hayırlılarını daha iyilerine sahip olmak için erteleyeceklerdir. Birçok din alimine göre rüyada ikinci kez evlendiğini görmüş kimseler, hayatlarında iki evlilik yapacaklardır ve bu evliliklerin ikincisi kendilerine çok büyük bir huzur getirecektir.