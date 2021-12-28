Rüyada evlendiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada sevdiğinle evlendiğini görmek neye işarettir? Rüyada eski eşle evlenmek hayırlı mı?
Rüyada biriyle evlendiğini görmek, iki farklı şekilde delalet edilmiştir: Birçok din alimi, rüyasında evlendiği görmüş bekar kimselerin yakında hayırlı bir kısmet ile karşılaşacağını ve herkesi reddetmelerine rağmen bu hayırlı kısmetı tepmeyecekleri yorumunda bulunmuşlardır. Bazı rüya tabircilerine göre bir kimsenin rüyasında evlenmesi, Allah tarafından işlerinin düzene koyulacağına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, hak yolunda yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlarsa karşılaşacakları her olaydan mutlaka kendilerine de bir hayır çıkacaktır.
RÜYADA EVLENMEK ÜZERE OLDUĞUNU GÖRMEK
Rüyada evlilik hazırlığında olmak, rüyayı görmüş kimseler için çok yaşayacakları hayırlı olayların kapısında olduğuna delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin evlerine kadar gelecek olan bu kısmetler, uzun vadede kendilerine çok şey katabilmelerini sağlayacaktır. Birçok din alimi, bu rüyayı görmüş kimseler için yakın zamanda olacak hayırlı olaylara hazırlıklı olmaları gerektiğini ve olayların yaşanmasından sonra şaşırmak yerine mantıklı hareket etmeleri gerektiğini söylemişlerdir.
RÜYADA EVLENDİĞİNİ GÖRMEK DİYANET
Diyanet'in rüyasında biriyle evlendiğini görmüş kimseler için yaptığı yorum, rüya sahiplerinin geçmişlerinde yarım bıraktıkları birçok işi tamamlayacak oluşlarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kişiler yarıda bıraktıkları bu olayları tamamlamaya başlamalarından sonra kendi işlerinin düzene girdiğini de görecekler, buradan aldıkları güçle de yarım kalan her işlerini tamamlayacak güce sahip olacaklardır.
RÜYADA ERKEKLE EVLENDİĞİNİ GÖRMEK
Bir erkeğin rüyasında başka bir erkekle evlendiğini görmesi, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin medeni durumlarına göre şöyle yorumlanmıştır: Bu rüyayı görmüş kişiler eğer gerçek hayatta evli ise, eşlerini aldatacak ve aldatışları esnasında da yakalanacaklardır. Bu durum çok büyük dert ve sıkıntılarla muhatap olmalarına yorumlanmıştır.
RÜYADA TANIDIĞIN BİRİYLE EVLENMEK
Tanıyıp bildiğin biriyle evlendiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin tanıdıkları kimseden bir konuda yardım istemesine ve isteklerinin karşılığı olarak beklemedikleri kadar fazla bir yardım alacaklarına delalet edilmiştir. Bu durum içinde olmaları, birçok tabirciye göre rüya sahiplerinin yolunu açacak ve bir daha kapatmayacaklardır.