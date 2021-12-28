Rüyada evlendiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada sevdiğinle evlendiğini görmek neye işarettir? Rüyada eski eşle evlenmek hayırlı mı?

RÜYADA EVLENMEK ÜZERE OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada evlilik hazırlığında olmak, rüyayı görmüş kimseler için çok yaşayacakları hayırlı olayların kapısında olduğuna delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin evlerine kadar gelecek olan bu kısmetler, uzun vadede kendilerine çok şey katabilmelerini sağlayacaktır. Birçok din alimi, bu rüyayı görmüş kimseler için yakın zamanda olacak hayırlı olaylara hazırlıklı olmaları gerektiğini ve olayların yaşanmasından sonra şaşırmak yerine mantıklı hareket etmeleri gerektiğini söylemişlerdir.