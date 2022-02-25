Rüyada evinin yandığını görmek ne anlama gelir? Rüyada yangın görmek ve söndürmek neye işarettir? Rüyada yangında yanmak...

RÜYADA BİR YERİN YANDIĞINI GÖRMEK DİYANET

Diyanet'in rüyada yanan bir yer görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin aileleri içinde yaşanacak bazı olayları inceleyecek olmalarıdır. Kişiler ailelerinin yaşadıkları hem iyi hem de kötü olayları inceleyip kendilerince tespit etmelerinden sonra daha kötü bir aile ilişkisine sahip olmamak için nasıl davranmaları gerektiğini kendi içlerinde tespit edeceklerdir.