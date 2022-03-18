Rüyada evin yıkılması ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada bir yerin yıkıldığını görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Baba Evinin Yıkıldığını Görmek

Rüyada baba evinin tamamen yıkıldığını görmek, rüya sahiplerinin ailelerinin onaylamayacakları birçok davranışı sergilemelerinden dolayı ailelerinin kendilerinden uzaklaşacak oluşuna delalet edilmiştir. Baba evinin yıkıldığını görmüş olan rüya sahipleri, çok kısa bir süre içinde aileleri ile olan tüm bağlarını koparmak durumunda kalacaklardır. Bu durumun yaşanışı, kendilerini çok üzecek ve geri dönemeyecekleri bazı adımlar atmalarına neden olacaktır.