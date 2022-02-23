Rüyada evin yandığını görmek ne anlama gelir? Rüyada evin yandığını görmek neye işarettir? Rüyada yangın görmenin anlamı...

Rüyada Yangın Görmek Ve Söndürmek



Rüyada yangın söndürdüğünü görmek, birçok din alimi ve rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin kendilerine geçmişte kötülük yapmış olan birini kötü ve zor bir durumun içinden kurtaracak olmalarına yorumlanmıştır. Karşılarında olan kişi, kim olursa olsun rüya sahipleri gibi iyi birine bu kötülüğü yaptığına çok pişman olacak ve rüya sahiplerinin hayatlarında eksik gördükleri bir noktanın dolması için çaba gösterecektir.